МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Инфляция в России по итогам текущего года может составить около 18%, прогнозирует главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский. Недельные данные по инфляции в России нейтральны для рынка ОФЗ

"Инфляция, вероятно, по-прежнему будет выше среднего уровня предыдущих лет. Прогноз инфляции на 2022 год от SberCIB составляет 20%, но с учетом последних данных повысилась вероятность, что инфляция окажется чуть ниже 20% и, возможно, составит около 18%", — рассуждает аналитик.

Рост потребительских цен за неделю, завершившуюся 29 апреля, замедлился до 0,21% с 0,25% неделей ранее, приводит данные Струченевский. Инфляция за весь месяц, по его мнению, вероятно, достигла 1,5%. Хотя темпы роста цен в апреле оказались существенно меньше мартовских 7,6%, они все же значительно выше, чем по итогам апреля прошлого года. Это означает, что годовая инфляция ускорилась примерно до 17,8% с 16,7% в марте.

Динамика цен по группам товаров смешанная, добавляет эксперт. Цены на некоторые непродовольственные товары (на бытовую электронику, строительные материалы, дизельное топливо, медикаменты) продолжили снижаться, в то же время цены на фрукты и овощи вновь повысились (на 0,6%).

"Это может указывать на то, что тенденция к замедлению инфляции, связанная с укреплением рубля и падением потребительского спроса, ослабевает. Тем не менее в ближайшие недели снижение недельной инфляции может продолжиться благодаря сезонным факторам и некоторому восстановлению импорта", — подытожил аналитик.