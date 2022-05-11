МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил создать медицинскую ассоциацию стран БРИКС, это позволит коллегиально обсуждать и разрабатывать стандарты качества медицинской помощи и заняться вопросами повышения квалификации медицинского сообщества. Белоруссия подписала соглашения с Россией о формировании цены на газ

Мурашко принял участие в XII встрече министров здравоохранения стран БРИКC в среду.

"Предлагаем подумать над данной идеей создания Медицинской ассоциации БРИКС и будем надеяться на ее обсуждение в рамках нашей межсессионной работы",- сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.

Создание такой ассоциации приведет не только к усилению роли врачебного сообщества, но и позволит коллегиально обсуждать и разрабатывать стандарты качества оказания медицинской помощи, заниматься вопросами повышения квалификации медицинского сообщества, вырабатывать принципы медицинской этики на пространстве БРИКС, заявил он.

Появление новых штаммов COVID-19 — дело времени, поэтому задача для стран БРИКС — создать собственный механизм предупреждения массовых инфекционных болезней, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Вирус COVID-19 мутирует, и такие мутантные штаммы, как "дельта" и "омикрон" создают новые вызовы для борьбы с инфекцией. При этом все мы понимаем, что появление новых, других штаммов, причем не только коронавируса — это только дело времени. Именно поэтому первоочередной задачей для наших стран является создание в рамках БРИКС собственного механизма раннего предупреждения массовых инфекционных заболеваний и принятия активных и эффективных мер", — сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава РФ.

Он также отметил, что такая комплексная система должна стать рабочим механизмом БРИКС и работать для каждого человека, выдвигая интересы пациента превыше всего и не допуская превалирования экономических преференций над ценностью человеческой жизни и здоровья.