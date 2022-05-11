МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Средние розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 с 29 апреля по 6 мая снизились на 2 копейки и 1 копейку соответственно, следует из материалов Росстата. Сахар и яйца за неделю снова подешевели

Бензин Аи-92 и Аи-95 начал дешеветь на неделе с 4 по 11 марта впервые с сентября 2021 года. Таким образом, цены на эти марки еженедельно снижаются больше 2 месяцев подряд.

Средние розничные цены на бензин Аи-92 опустились до 47,33 рубля за литр, а на Аи-95 — до 51,40 рубля. При этом, марка Аи-98 подешевела на 1 копейку, до 60,20 рубля, после подорожания на прошлой неделе, а стоимость дизельного топлива осталась стабильной, на уровне 54,49 рубля, после двухмесячного снижения.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в 22 субъектах РФ. Больше всего он подешевел в Республике Тыва и Сахалинской области — на 1,3% и 1,2% соответственно. Подорожание бензина Росстат зафиксировал в Московской области — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.