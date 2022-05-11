МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Рост цен на прокладки и на ряд других средств гигиены в России за период с 30 апреля по 6 мая замедлился — прокладки подорожали на 0,92%, тогда как неделей ранее рост составлял 1,41%, следует из сообщения Росстата. Цены на смартфоны в России снова перешли к снижению

Так, по информации статистического ведомства, рост цен на хозяйственное мыло замедлился — до 1,71% (1,81% на предыдущей неделе). Кроме того, рост цен на стиральный порошок перешел к замедлению до 0,54% после ускорения до 1,32% неделей ранее, аналогичная динамика и у шампуня — замедление до 1,35%, на неделе с 23 по 29 апреля рост цен на эту продукцию ускорялся до 1,54%. Рост цен на туалетную бумагу замедлился до 0,45% (0,77% на предшествующей неделе).

При этом на туалетное мыло рост цен за отчетный период ускорился до 1,85% (1,33% на предыдущей неделе), на зубную пасту и зубные щетки — до 1,4% и 0,95% соответственно (1,13% и 0,31% неделей ранее). Кроме того, детские подгузники подорожали на 0,4% после того, как на прошлой неделе подешевели на 0,8%.