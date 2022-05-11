МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Банк России на конец 2022 года ожидает структурный профицит ликвидности банков в диапазоне от 3,5 до 4 триллиона рублей, говорится в докладе о денежно-кредитной политике. Metro AG увеличила чистый убыток за первое полугодие в два раза

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2022 года оценивается в диапазоне от 3,5 до 4,0 триллиона рублей. Он учитывает приостановку Минфином России действия бюджетного правила и предпосылку о финансировании части бюджетных расходов с использованием средств ФНБ", — говорится в сообщении.

Эти операции сформируют основной приток ликвидности в банки. Кроме того, ожидается, что федеральное казначейство снизит объем временно свободных средств бюджетной системы, размещенных в банках. Эти средства также будут направлены на проведение расходов, отметил регулятор.

Ожидания населения в апреле были ниже наблюдаемой инфляции в РФ, что дополнительно подтверждает уменьшение рисков раскручивания инфляционной спирали, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

"В апреле ожидания населения относительно будущей инфляции вновь стали ниже оценок наблюдаемой инфляции (12,5% против 19,9%). Это дает дополнительное подтверждение тому, что напряжение, связанное с ростом цен, снизилось, а риски раскручивания инфляционной спирали уменьшились", — сказано в документе.

Вместе с тем регулятор прогнозирует, что в 2022 году в динамике инфляции будет преобладать влияние шоков предложения, а на динамику цен будут значимо влиять процессы подстройки относительных цен к структурным изменениям.

"Секвенциальная инфляция начнет замедляться со второго квартала 2022 года под воздействием принятых мер по денежно-кредитной политике. Годовая инфляция в течение большинства месяцев оставшейся части года может расти, и по итогам 2022 года годовой темп роста потребительских цен сложится в диапазоне 18-23%", — добавили в регуляторе.

При этом под воздействием проводимой денежно-кредитной политики годовой темп роста цен сложится в диапазоне 5-7% по итогам 2023 года и к 2024 года вернется к целевому значению 4%, рассчитывают в ЦБ РФ.

Кризис этого года — один из самых серьезных вызовов для России начиная с 1990-х годов, при этом уже к середине 2023 года экономика страны пройдет большую часть пути адаптации, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.

"К концу прогнозного горизонта экономика перейдет к новому равновесию. Кризис 2022 г. — один из самых существенных вызовов, стоящих перед российской экономикой с 1990-х годов. Меры, принимаемые правительством Российской Федерации и Банком России, будут поддерживать структурную трансформацию экономики, переход к новым равновесным трендам", — говорится в докладе.

Так, значительное сокращение внешней торговли, а также возможностей для наращивания экспорта приведет к тому, что в новом равновесии доля экспорта в экономике будет ниже, чем средние исторические значения. "Выпуск будет в большей степени сконцентрирован на производстве для внутреннего рынка", — считают в ЦБ.

"По оценке Банка России, экономика пройдет большую часть пути адаптации уже к середине 2023 года — сформируются новые экономические связи и рынки сбыта, появятся заделы для локализации производств", — отмечается в документе.

При этом, в регуляторе ожидают, что темп прироста ВВП по итогам 2023 года может сложиться в диапазоне (-3)-0%. В четвертом квартале 2023 года годовой прирост выпуска может составить 4,0-5,5%, темп прироста потребления домохозяйств в годовом выражении может достичь 4,5-6,0%, а темп прироста валового накопления основного капитала — диапазона 10-12%.

"В 2024 г. новое равновесие будет обретать устойчивые контуры, восстановительный прирост ВВП по итогам года составит 2,5-3,5%. В дальнейшем рост может ускориться, если новое равновесие будет базироваться на устойчивых фундаментальных факторах, которые предполагают увеличение совокупной факторной производительности за счет приобретения новых знаний, адаптации и развития технологий, появления инновационных решений, развития человеческого капитала", — заключили в ЦБ.

Банк России по итогам года ожидает увеличение объема наличных денег в обращении в диапазоне 0,8-1 триллиона рублей, говорится в докладе о денежно-кредитной политике.

"Увеличение объема наличных денег в обращении по итогам года прогнозируется в диапазоне 0,8-1,0 триллиона рублей", — сказано в материалах ЦБ.

Регулятор добавил также, что снижение нормативов обязательных резервов до 2% по обязательствам в рублях и до 4% в валюте приведет к концу года к снижению спроса банков на ликвидность и высвобождению 1,5-1,6 триллиона рублей.

Банк России ожидает, что нормализация бюджетной политики начнется в 2023 году, а с 2025 года будет действовать модифицированное бюджетное правило, говорится в докладе о денежно-кредитной политике.

"Предполагается, что на среднесрочном горизонте основные принципы механизма бюджетного правила — сглаживание расходов, регулирование зависимой от сырьевого цикла доходной базы — сохраняются. Для целей модельных расчетов базового сценария предполагается, что нормализация бюджетной политики начнется в 2023 году, а с 2025 года будет действовать бюджетное правило, модифицированное с учетом новых внешних условий", — говорится в материалах.

ЦБ указывает, что дополнительные доходы будут накапливаться внутри страны в национальной валюте, поэтому операции конвертации на внутреннем валютном рынке проводиться не будут, и, соответственно, изменение резервов не будет отражаться в статистике международных резервов.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин готовит новые бюджетные правила, которые ограничат расходование средств из Фонда национального благосостояния, не допуская его полного исчерпания.

При этом министерство планирует готовить проект федерального бюджета на 2023-2025 годы уже в соответствии с этими правилами.