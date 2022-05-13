МОСКВА 13 мая — ПРАЙМ. Размер бюджетного стимула российской экономике превысит в текущем году 8 триллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михали Мишустин в ходе совещания об исполнении федерального бюджета на 2022 год. Медведев предрек экономический крах из-за антироссийских санкций

По его словам, финансовое обеспечение мероприятий, входящих в план первоочередных действий, превышает 5 триллионов рублей. Еще 3 триллиона будет направлено на другие меры. Мишустин подчеркнул, что для таких расходов требуется крепкая финансовая основа — для этого правительство строго соблюдает финансовую дисциплину..

Глава правительства также рассказал, что расходы федерального бюджета в январе-апреле 2022 года выросли почти на четверть относительно того же периода прошлого года. Он призвал соблюдать баланс между мерами поддержки и ценовой стабильностью.

"Важно точно и качественно таргетировать наши программы и расходы, соблюдать баланс между мерами помощи и сохранением финансовой и ценовой стабильности", — сказал Мишустин.

По словам российского премьера, кабмин внимательно следит за положением дел во всех отраслях и оперативно готовит дополнительные меры для помощи бизнесу.

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