МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российские структуры H&M, Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), Adidas и LPP (Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) больше не должны быть в перечне системообразующих организаций РФ после приостановки работы в стране, сообщил РИА Новости статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Финский производитель каш Nordic продал бизнес в России

Он напомнил, что системообразующие организации могут пользоваться господдержкой, при условии, что предприятие не является организацией, приостановившей деятельность на территории РФ, а заемщик, являющийся организацией розничной торговли, функционирует в полном объеме.

"В связи с этим нецелесообразно нахождение указанных предприятий в перечне системообразующих организаций российской экономики", — сказал Евтухов, слова которого передает пресс-служба министерства.