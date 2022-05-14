2022-05-14T13:37:00+03:00
2022-05-14T13:45:41+03:00
2022-05-14T13:37:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220514/836893221.html
СМИ узнали о планах стран G7 по усилению санкций против России
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Агентство Франс Пресс сообщило, ссылаясь на совместное заявление стран G7, что они пообещали расширить санкции на сектора, от которых зависит РФ. В сообщение агентства сказано,... ПРАЙМ, 14.05.2022
экономика, новости, g7, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Агентство Франс Пресс сообщило, ссылаясь на совместное заявление стран G7, что они пообещали расширить санкции на сектора, от которых зависит РФ.
В сообщение агентства сказано, что страны "Большой семерки" подтверждают "решимость дальше усиливать экономическое и политическое давление на Россию".
Лидеры государств G7 пообещали "расширить… санкционные меры, чтобы включить сектора, от которых Россия имеет особую зависимость".
Страны "Большой семерки" также призвали Китай не помогать России, в том числе "подрывая" санкции против нее или "оправдывая" действия Москвы на Украине.