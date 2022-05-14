МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Агентство Франс Пресс сообщило, ссылаясь на совместное заявление стран G7, что они пообещали расширить санкции на сектора, от которых зависит РФ.

В сообщение агентства сказано, что страны "Большой семерки" подтверждают "решимость дальше усиливать экономическое и политическое давление на Россию".

Лидеры государств G7 пообещали "расширить… санкционные меры, чтобы включить сектора, от которых Россия имеет особую зависимость".

Страны "Большой семерки" также призвали Китай не помогать России, в том числе "подрывая" санкции против нее или "оправдывая" действия Москвы на Украине.