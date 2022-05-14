МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Согласно совместному заявлению G7, его страны на фоне конфликта на Украине хотят ускорить скоординированные действия для сохранения глобальной продовольственной безопасности. СМИ узнали о планах стран G7 по усилению санкций против России

В заявлении отмечается, что "Большая семерка" полна решимости ускорить скоординированные многосторонние ответные меры для сохранения глобальной продовольственной безопасности и поддерживает своих наиболее уязвимых в этом отношении партнеров.