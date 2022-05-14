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https://1prime.ru/state_regulation/20220514/836894148.html
G7 хочет ускорить сохранение глобальной продовольственной безопасности
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. Согласно совместному заявлению G7, его страны на фоне конфликта на Украине хотят ускорить скоординированные действия для сохранения глобальной продовольственной безопасности. В... ПРАЙМ, 14.05.2022
экономика, новости, g7, продовольственная безопасность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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" Мировые цены на продовольтвие
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Согласно совместному заявлению G7, его страны на фоне конфликта на Украине хотят ускорить скоординированные действия для сохранения глобальной продовольственной безопасности.
В заявлении отмечается, что "Большая семерка" полна решимости ускорить скоординированные многосторонние ответные меры для сохранения глобальной продовольственной безопасности и поддерживает своих наиболее уязвимых в этом отношении партнеров.