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https://1prime.ru/state_regulation/20220515/836896579.html
Володин рассказал о новых инициативах по защите экономики и россиян
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. Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что инициативы, направленные на защиту граждан и экономики России, будут рассмотрены в весеннюю сессию. Он... ПРАЙМ, 15.05.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что инициативы, направленные на защиту граждан и экономики России, будут рассмотрены в весеннюю сессию.
Он отметил, что данные инициативы будут рассматриваться в обязательном порядке, так как все они находятся в приоритетной повестке Госдумы.