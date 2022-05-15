МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что инициативы, направленные на защиту граждан и экономики России, будут рассмотрены в весеннюю сессию. Россиян научили, что делать с оставшимися долларами

Он отметил, что данные инициативы будут рассматриваться в обязательном порядке, так как все они находятся в приоритетной повестке Госдумы.