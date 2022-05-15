МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Евросоюз пока не поставляет Украине достаточных объемов топлива, поэтому заправить частный автомобиль в стране практически невозможно, заявил замглавы минфина Украины Александр Кава. Украина потеряла половину возможностей по экспорту стали и чугуна

"К сожалению, тяжелую ситуацию с горючим на Украине ощущают на себе подавляющее большинство граждан — заправить частный автомобиль практически нереально. В очереди за бензином нужно стоять часами, а дизельное топливо в большинстве областей вообще найти невозможно", — сказал он в эфире "Украина 24".

По его словам, сейчас украинское правительство работает над тем, чтобы нарастить поставки топлива из ЕС, в обратном направлении отправляя железную руду и зерно.

Минобороны Российской Федерации в пятницу сообщило, что высокоточным оружием РФ с моря и воздуха уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода на северной окраине города Кременчуг Полтавской области, в том числе резервуары с топливом, предназначенным для украинской военной техники.