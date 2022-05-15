МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что вступление Финляндии в НАТО обречено на провал. По его мнению, данное решение приведет страну к "банкротству" в политическом, экономическом и дипломатическом отношениях. Путин назвал последствия смены политического курса Финляндии

Парламентарий отметил, что сейчас Финляндия "покупает дешевые акции падающей компании — НАТО, которая проигрывала везде: в Афганистане, Сирии, на Украине".

"Покупка" таких акций в виде членства в альянсе для Финляндии обречена на провал", — считает он.

Шхагошев полагает, что вступление страны в НАТО приведет к ее "политическому, экономическому и дипломатическому банкротству". Вступление новых стран в альянс станет временным, сказал он, добавив, что Россия продолжит настаивать на обеспечении гарантий безопасности, которые предусматривают возвращение инфраструктуры альянса к границам 1997 года. "С нашей стороны максимальным приоритетом будет обеспечение нашей безопасности, чего бы нам это ни стоило", — добавил он.

В воскресенье правительство Финляндии официально сообщило о решении вступить в НАТО. Решение будет обсуждаться в финском парламенте в понедельник, голосование, вероятно, состоится во вторник. Как сообщал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, заявка в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе будет, по всей видимости, подана в среду.