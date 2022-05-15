ХЕРСОН, 15 мая — ПРАЙМ. Предприниматели, задействованные в сельскохозяйственной отрасли в Херсонской области, в ближайшее время завершат оформление необходимых документов в налоговой службе и банках Крыма, что позволит полноценнее реализовывать торговлю, рассказал РИА Новости генеральный директор крупной агропромышленной компании "Агробизнес" Эдуард Репилевский.

В настоящее время Херсонская область вместе с ее административным центром находятся под контролем российских вооруженных сил.

"Дорога у нас на Крым открыта. С этой целью военно-гражданская администрация провела определенное обучение, что и куда реализовывать, как сотрудничать с банком, который уже есть в Красноперекопске и Джанкое и который готов принимать нас как плательщиков и готов работать с нами, чтобы обеспечить нормальные взаимоотношения между нами и торговыми представителями. Суммы большие, их необходимо проводить через банки. Уже проходим регистрацию в Красноперекопске в налоговой инспекции и в банке. Работаем в этом направлении, чтобы начать отгружать продукцию, которая есть и которая будет",- сказал Репилевский.

По словам предпринимателя, работа через российские банки может начаться уже в ближайшие дни, после завершения оформления всех документов. На первом этапе расчеты будут проходить в рублях и гривнах в соотношении 1 к 2,5.

"Проблема единственная сейчас в платежах. Покупатели есть, уже заезжают, смотрят продукцию, ее качество. Мы все готовы отгружать, но проблема в правильности фиксации платежей. Логистика налажена, машины пригоняют и с места готовы давать нам цену за продукцию",- отметил собеседник агентства.

"Агробизнес" является одной из крупнейших агропромышленных компаний в Херсонской области. С начала специальной операции РФ на Украине ни один сотрудник компании не покинул рабочее место. Предприятие не прекращало работу и готово увеличить количество рабочих мест при новой администрации.