ПЕКИН, 16 мая — ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам первых четырех месяцев 2022 года составил 5,7%, было создано 4,06 миллиона рабочих мест, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. Вышли данные о добыче энергоресурсов в Китае

Уточняется, что уровень безработицы среди населения возрастных групп от 16 до 24 лет и от 25 до 59 лет составил 18,2% и 5,3% соответственно.

В апреле 2022 года уровень зарегистрированной безработицы в городах Китая составил 6,1%, что на 0,3 процентных пункта выше, чем в феврале.

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам 2021 года составил 5,1%, что оказалось ниже прогноза властей в 5,5%, было создано 12,69 миллиона рабочих мест. В 2022 году, согласно официальному прогнозу, показатель должен составить не более 5,5%.