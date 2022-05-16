МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Шестой пакет санкций Евросоюза против РФ будет принят в ближайшие дни, заявил глава МИД Австрии Алексендер Шалленберг. СМИ узнали, что поможет ЕС убедить Венгрию принять санкции против России

"Я уверен, что в ближайшие дни мы подготовим шестой пакет санкций, что он будет обстоятельным", — подчеркнул дипломат перед началом встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

Для Евросоюза с каждым новым пакетом санкций будет сложнее их согласовывать, но сообщество при этом должен сохранять единство, прокомментировал Шалленберг позицию Венгрии. "Это, конечно, сложно для таких тем, и с каждым новым санкционным пакетом будет становится сложнее — это понятно. Но мы в конфронтационной ситуации, и Европейский Союз смог показать невероятную сплоченность и так и должно оставаться", — отметил министр.

Шалленберг также сообщил, что шестой санкционный пакет включает "весь военно-промышленный комплекс России", транспортную сферу.