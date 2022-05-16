МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия пересмотрела прогноз роста ВВП России в 2022 году и теперь ожидает снижения на 10,4% вместо роста на 3,9%, говорится в весеннем докладе ЕК.

Также ожидается всплеск инфляции до 20,5%. В 2023 году рост потребительских цен, как ожидается, замедлится до 10%.

В предыдущем прогнозе ЕК прогнозировала рост ВВП РФ в 2021 году — на 3,9%, в 2022 году — на 2,6%, а в 2023 — на 2,2%.

По мнению ЕК, такое резкое падение ВВП приведет к снижению уровня производства как минимум на десятилетие, поскольку Россия вынуждена изменить свою экономическую модель. Также отмечается, что уровень жизни в стране снизится, что усугубит падение ВВП. Вместе с тем, высокие цены на сырьевые товары могут несколько смягчить экономический спад.