МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Окончательное решение Евросоюза по эмбарго на российскую нефть будет принято в ближайшие дни, считает глава МИД Германии Анналена Бербок. В Австрии уверены в разблокировке шестого пакета санкций против России

"Мы, разумеется, будем обсуждать шестой пакет санкций. Как известно, некоторые вещи еще нужно окончательно согласовать. Мы обсудим это сегодня вместе. Важно, чтобы все страны могли совместно пойти по пути отказа от российской нефти. Мы знаем в Германии, что это непростой шаг, но мы в последние недели внесли существенный вклад в то, чтобы вместе подготовиться к этому отказу от нефти", — заявила дипломат перед встречей глав МИД сообщества. — "Для меня важно, чтобы мы сделали это вместе, нужно окончательно согласовать некоторые вещи. Это не случится сегодня здесь, но в следующие дни мы придем к общему решению. Я в этом уверена".

На встрече глав МИД ЕС в Брюсселе также обсудят интеграцию в сообщество Западных Балкан, поддержка Украины, в том числе вооружениями.