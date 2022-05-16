МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в марте вырос до 16,4 миллиарда евро с 8,8 миллиарда в феврале, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны на 2022-2023 годы

При этом экспорт товаров из еврозоны увеличился в марте на 14% в годовом выражении, до 250,1 миллиарда евро, импорт — на 35,4%, до 266,5 миллиарда.

В Евросоюзе дефицит внешнеторгового баланса составил 27,7 миллиарда евро после 22,5 миллиарда в тот же месяц годом ранее. Экспорт товаров из ЕС в марте увеличился в годовом выражении на 12,8%, до 220,5 миллиарда евро, импорт — на 40,4%, до 248,2 миллиарда.