МИНСК, 16 мая — ПРАЙМ. Лидеры России и Белоруссии обсудили перевалку белорусских грузов в российских портах и строительство белорусского порта под Санкт-Петербургом, сообщил близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал "Пул Первого". Киргизия призвала ОДКБ снизить влияние последствий "санкционных войн"

"На полях" саммита (ОДКБ в Москве — ред.) встреча Лукашенко и Путина длилась 40 минут. Обсудили три комплекса вопросов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече обсуждалась совместная работа белорусов и россиян по импортозамещению, а также "перевалке грузов Беларуси в портах России и строительстве белорусского порта под Санкт-Петербургом, в районе Бронка".

Также темой переговоров президентов стали вопросы оборонно-промышленного комплекса.

"В частности, совместная работа в области ракетостроения и по иным направлениям", — добавляется в сообщении.

"Президенты договорились, что в ближайшее время проведут отдельную встречу по всему спектру тем белорусско-российского сотрудничества и выполнению правительствами двух стран поручений глав государств", — уточняется в сообщении.