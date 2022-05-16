БРЮССЕЛЬ, 16 мая — ПРАЙМ. Главам МИД Евросоюза не удалось согласовать шестой пакет санкций против России, страны союза продолжат дискуссии, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам министерской встречи. Орбан заявил, что санкции против России эффективны только на бумаге

"Мы обсудили санкции против России. Мы продолжаем дискуссии…. Сегодня принять решение не представилось возможным", — сказал он.

Глава дипломатии ЕС также отметил, что дискуссии будут продолжены на уровне постоянных представителей стран ЕС.

На фоне российской спецоперации на Украине западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.