БРЮССЕЛЬ, 16 мая — ПРАЙМ. Главам МИД Евросоюза не удалось согласовать шестой пакет санкций против России, страны союза продолжат дискуссии, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам министерской встречи.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Орбан заявил, что санкции против России эффективны только на бумаге

"Мы обсудили санкции против России. Мы продолжаем дискуссии…. Сегодня принять решение не представилось возможным", — сказал он.

Глава дипломатии ЕС также отметил, что дискуссии будут продолжены на уровне постоянных представителей стран ЕС.

На фоне российской спецоперации на Украине западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

Президент России Владимир Путин также заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.