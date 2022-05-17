МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что очередные пакеты санкций ничем хорошим для Европы не закончатся. Оценены потери крупнейших банков Японии в свете санкций против России

Он полагает, что помимо роста цен на энергоносители, к концу года добавятся еще проблемы с продовольствием, списать которые на Россию не получится.

"Брюссель поддержал политику санкций Вашингтона. Взамен получил рост цен имени Байдена", — написал он.

Володин также прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о помощи ЕС Украине в опустошении ее хранилищ зерна, чтобы освободить место для нового урожая.

По словам спикера, зерно хотят вывезти его в Европу, используя морской путь.

"Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь", — написал Володин.

Он также отметил, что жители Украины окажутся без запасов зерна, а до будущего урожая нужно еще дожить, что усложняется отсутствием дизельного топлива и бензина для проведения посевных работ.

"В результате подобных циничных предложений выгодоприобретателями становятся только страны Европы. Желание получить из России калийные удобрения (своих у них нет) — это опять о себе. Наша страна всегда выступает за взаимовыгодное сотрудничество, более того — развитие его", — добавил спикер.