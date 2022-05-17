Уровень безработицы в Великобритании упал до 3,7% в январе-марте с 3,8% в декабре-феврале
https://1prime.ru/state_regulation/20220517/836910429.html
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Золото дорожает, торгуясь выше 1800 долларов за тройскую унцию
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https://1prime.ru/state_regulation/20220517/836910429.html
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