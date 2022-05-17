МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в январе-марте снизилась до 3,7% с уровня декабря-февраля в 3,8%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. ВВП Великобритании вырос на 8,7% в первом квартале

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне декабря-февраля.