МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. ЕС почти исчерпал свои возможности по введению санкций против РФ, разработать седьмой пакет антироссийских мер будет крайне сложно, сообщает портал Euractiv со ссылкой на неназванного европейского дипломата. Володин оценил, как новые санкционные пакеты повлияют на Европу

"Если сейчас такая неразбериха с российской нефтью, представьте, что будет с предложением по запрету газа… (Разработать) седьмой пакет санкций против Москвы будет крайне трудно… мы уже очень близки в тому, чтобы исчерпать свои возможности. Что будет включать седьмой пакет?", — заявил дипломат после встречи глав МИД стран ЕС в понедельник.

По его словам, несмотря на продолжающийся прогресс в переговорах с Венгрией по отмене вето на предложение ЕС по эмбарго на нефть из РФ, атмосфера на встрече европейских министров указывала на то, что "мы даже сделали шаг назад".

При этом, по мнению дипломата, соглашение между Еврокомиссией и Будапештом весьма вероятно после того, как в среду исполнительный орган Евросоюза представит свой план по отказу от российских энергоресурсов.

"Никто не заинтересован в том, чтобы выносить этот вопрос на уровень саммита ЕС… (премьер Венгрии) Виктор Орбан знает, что там на него будет оказываться огромное давление, поэтому он также хочет найти решение до этого", — отметил дипломат.