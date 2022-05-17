МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что подобного количества антироссийских санкций не было никогда, идет масштабная экономическая война против России. СМИ: ЕС почти исчерпал возможности по введению санкций против России

В ходе открытия федерального просветительского марафона "Новые горизонты" политик отметил, что против страны развернуты масштабные экономическая и информациюнная войны. "Почему "Новые горизонты" и именно сейчас? Мы понимаем все, что сегодня время сложное, мы понимаем, что сегодня идет специальная военная операция на Донбассе, и наши Вооруженные силы, наши ребята героически защищают интересы и безопасность и соотечественников на Донбассе и всей нашей страны", — подчеркнул Кириенко.