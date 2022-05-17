МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Четвертая промышленная экономическая революция стала реальностью, это не будущее, это уже настоящее, сказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. В Кремле прокомментировали санкционную политику Запада

"Мир меняется необратимо, именно сейчас происходят тектонические изменения в окружающем нас мире, четвертая промышленная экономическая революция стала реальностью, это уже не будущее, это настоящее. Это происходит сейчас. Это новый виток конкурентной борьбы в мире. Энергетический кризис, который мы видим сегодня в мире, продовольственный кризис, который уже стал реальностью в мире в целом", — сказал Кириенко в ходе открытия марафона "Новые горизонты".

Федеральный просветительский марафон "Новые горизонты" проходит с 17 по 19 мая. Марафон объединит на своих площадках более 150 выдающихся российских и зарубежных спикеров: деятелей науки, культуры, искусства, спорта, лидеров бизнеса и государственных деятелей. На протяжении трех дней они будут делиться своими знаниями и историями успеха, рассказывая о роли России в мире, современных геополитических процессах, богатой истории и уникальных традициях России, а также о новых возможностях для развития в сферах бизнеса, науки, технологий, культуры, искусства, спорта и других.