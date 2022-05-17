ПЕКИН, 17 мая — ПРАЙМ. США не должны злоупотреблять концепцией нацбезопасности в торговле для оказания давления на отдельные страны или компании, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Байден провалил задачу: Китай меняет ориентацию

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на помощника секретаря по экспортному регулированию Бюро промышленности и безопасности Мэттью Аксельрода в министерстве торговли США сообщило, что США могут усилить наказания для компаний, в том числе увеличить штрафы, за нарушения мер по экспорту продуктов, попавших под ограничения, в ряд стран, таких как Россия и КНР.

"Китай всегда выступает против обобщения США концепции национальной безопасности, злоупотребления государственной властью и необоснованного давления в отношении отдельных стран и предприятий", — сказал дипломат.

По его словам, действия США нарушают принципы рыночной экономики и правила международной торговли, наносят ущерб безопасности глобальной производственной цепочки и цепочки поставок.

Бюро предлагает среди возможных изменений повышение размера штрафов для нарушающих правила экспорта компаний, чтобы они превышали возможную прибыль от действий в обход ограничений. Кроме того, обсуждается более раннее разглашение нарушений, чтобы "другие могли увидеть, какого поведения нужно избегать", а также необходимость признания организациями своих ошибок перед общественностью.