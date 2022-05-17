МИД Китая: всегда выступаем против обобщения США концепции национальной безопасности
ПЕКИН, 17 мая — ПРАЙМ. США не должны злоупотреблять концепцией нацбезопасности в торговле для оказания давления на отдельные страны или компании, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на помощника секретаря по экспортному регулированию Бюро промышленности и безопасности Мэттью Аксельрода в министерстве торговли США сообщило, что США могут усилить наказания для компаний, в том числе увеличить штрафы, за нарушения мер по экспорту продуктов, попавших под ограничения, в ряд стран, таких как Россия и КНР.
"Китай всегда выступает против обобщения США концепции национальной безопасности, злоупотребления государственной властью и необоснованного давления в отношении отдельных стран и предприятий", — сказал дипломат.
По его словам, действия США нарушают принципы рыночной экономики и правила международной торговли, наносят ущерб безопасности глобальной производственной цепочки и цепочки поставок.
Бюро предлагает среди возможных изменений повышение размера штрафов для нарушающих правила экспорта компаний, чтобы они превышали возможную прибыль от действий в обход ограничений. Кроме того, обсуждается более раннее разглашение нарушений, чтобы "другие могли увидеть, какого поведения нужно избегать", а также необходимость признания организациями своих ошибок перед общественностью.
https://1prime.ru/state_regulation/20220517/836912073.html