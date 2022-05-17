МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что, несмотря на возникшие риски и проблемы, у России существуют и возможности, в том числе возможность развернуться на Восток. МИД считает объективным разворот России на Восток

Дипломат подчеркнул на Центральноазиатской конференции клуба "Валдай" возможность развернуться в сторону перспективных восточных рынков. "У нас есть большие шансы сотрудничества и с Китаем, создание совместных проектов по участию во взаимовыгодных процессов. Поэтому, как мне представляется, из любой проблемы нужно получать и определенную выгоду. и я думаю, по этому пути мы и пойдем", — отметил Рудненко.