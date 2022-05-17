МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Минпромторг РФ подготовил программу господдержки для импортеров приоритетных для России товаров, речь идет о льготных кредитах на закупку соответствующей продукции, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров. Мантуров раскрыл основные условия сделки с Renault по "АвтоВАЗу"

"Мы действительно подготовили отдельную программу, которая предусматривает поддержку импортеров приоритетной продукции, необходимой в том числе для поддержания текущей производственной деятельности — по комплектующим, агрегатам, компонентам", — сказал он во время брифинга.

"И вчера мы уже внесли в правительство пакет документов, предусматривающий выпуск постановления правительства по субсидированию ставки (процентной — ред.) по аналогии с тем, как это было сделано по системообразующим предприятиям, где компенсируется процентная ставка по оборотным кредитам, — здесь будет примерно аналогичный механизм, который сбудет мотивировать компании использовать данный вид поддержки", — добавил он.

Мантуров подчеркнул, что новая программа господдержки нацелена в первую очередь на то, чтобы поддержать компании, которые заинтересованы в поставке импортных компонентов, сырья, комплектующих, которые на сегодняшний день используются в производственном процессе, и в том числе для сохранения возможности выбора для потребителей по той продукции, которая традиционно приобреталась на зарубежных рынках.

"Но при этом, конечно же, это в первую очередь касается приоритетной импортной продукции", — уточнил глава Минпромторга.