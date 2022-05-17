МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в апреле вырос на 1,1% к марту, следует из сообщения Федеральной резервной системы (ФРС) США. Цены на бензин в США достигают рекорда восьмой день подряд

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали роста показателя только на 0,5%.

Кроме того, загрузка промышленных мощностей выросла до 79% с пересмотренного показателя марта в 78,2%. Первоначальный показатель марта составлял 78,3%. Таким образом, загрузка в апреле всё ещё оказалась на 0,5 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Аналитики ожидали роста до 78,6%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.