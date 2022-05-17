МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер Марат Хуснуллин во время визита в Херсонскую область сообщил, что в числе первостепенных задач по наведению порядка в регионе — восстановление и ремонт дорог и мостов. Также предусмотрена также большая поддержка по линии Министерства сельского хозяйиства России. Мантуров рассказал, когда в России заработает параллельный импорт

"Мы будем заниматься восстановлением и ремонтом дорог, мостов. Мы уже поставили на это первоочередные задачи. Деньги на это выделены", — отметил политик.

Он также подчеркнул заинтересованность в развитии сельхозпродукции.

Вице-премьер добавил: "Сельхозпродукция и вся продукция переработки. Это и молкомбинаты, и заводы по производству масла. Считаем, что их все нужно максимально быстро запустить. Мы все для этого сделаем. У нас большие меры поддержки по линии Минсельхоза предусмотрены. Будем все меры поддержки, которые есть в России, все будем принимать и максимально содействовать развитию экономики".

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал запуск экономики Херсонской области первоочередной задачей, пути вывоза сельхозпродукции для продажи уже определены.

Хуснуллин находится с рабочим визитом в освобожденной Херсонской области.

"Наша целевая задача сегодня — это максимально запустить экономику в работу. Мы сегодня наметили целый комплекс мер, что нужно сделать, чтобы как можно быстрее заработала экономика", — сказал вице-премьер журналистам.

"На сегодня мы определили возможности продажи сельхозпродукции, пути ее вывоза, пути ее продажи, чтобы крестьяне могли продать сельхозпродукцию и запустить деньги в оборот", — добавил он.

Кроме того, добавил вице-премьер, уже определены принципы работы предприятий и пути возобновления такой работы.

Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К РОССИИ

Вице-премьер Хуснуллин считает, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.

"Считаем, что у Херсона большая перспектива и что (область займет) достойное место в нашей российской семье. Мы всех ждем, приглашаем сотрудничать", — заявил политик.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона обратятся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить область в состав России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что жители Херсонской области должны сами решить, войдет ли регион в состав России, этот вопрос должен быть четко выверен, иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.