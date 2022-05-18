МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволяет россиянам вставать на учет в налоговых органах через портал госуслуг.

Согласно документу, граждане смогут направить соответствующее заявление в электронной форме, подписав его усиленной неквалифицированной электронной подписью. Налоговый орган сможет направить такому заявителю ИНН в электронной форме через госуслуги.

Соответствующие изменения будут внесены в Налоговый кодекс. Они должны вступить в силу с 1 декабря текущего года.

Напомним, что сегодня физлица могут подать заявление о постановке на налоговый учет в электронной форме через официальный сайт ФНС, но для получения ИНН им необходимо лично посетить налоговую.