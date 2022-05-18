БРЮССЕЛЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Судьба замороженных в странах Евросоюза активов россиян, включая их возможную конфискацию, будет решаться по законам стран, где эти активы находятся, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Минфин США назвал незаконной поддержку Украины за счет российских активов

"Что касается частных активов, то сейчас специальная рабочая группа Европейской комиссии координирует работу стран-членов ЕС по выявлению активов лиц, находящихся под санкциями, для их заморозки и для принятия дальнейших решений по их возможной дальнейшей конфискации. Это должно происходить в соответствии с уголовным правом того государства, в котором находятся данные активы", — сказал он.

Отвечая на вопрос об активах ЦБ РФ, Домбровскис пояснил, что "активы и транзакции Центробанка России в настоящее время заморожены". "Последовательность действий такова: сначала мы проводим юридическую проверку, а затем принимаем решения по следующим шагам… Для того, чтобы начать их разморозку, необходимо рассмотреть много вопросов, и один из этих вопросов будет – как Россия платит за ущерб, который она причиняет Украине", — сказал он.