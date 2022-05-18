МЕЛИТОПОЛЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Россия будет восстанавливать все освобожденные территории Украины, решения по этому поводу приняты, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Хуснуллин рассказал об интеграции Запорожской области с Россией

Хуснуллин находится в Мелитополе с рабочим визитом.

"Оценки мы сейчас ведем, я не готов их пока назвать. Но все решения о том, что мы будем восстанавливать (все освобожденные территории), финансировать это, приняты", — сказал Хуснуллин журналистам.

Вице-премьер также сообщил, что на всех освобожденных территориях планируется запустить максимальный оборот рубля. Он также добавил, что в порядок будут приведены все дороги на данных территориях, которые связывают их с Россией.