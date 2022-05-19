МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Производство говядины в РФ в ближайшие годы будет сокращаться, ее внутреннее потребление будут замещать более дешевые свинина и мясо кур, качественная говядина — по-прежнему экспортироваться, поэтому перспектив инвестировать в мясное скотоводство бизнес не видит, считает генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. СМИ: автомобили "Москвич" могут производиться на китайской платформе

"В ближайшее время сокращение производства говядины (в РФ — ред.) будет иметь твердую тенденцию, сокращение по качественной говядине связано с тем, что ее вывозят на экспорт, поскольку всего два производителя способны производить ее и экспортировать", — сказал Костюк в ходе конференции "Животноводство и кормопроизводство в новой реальности".

Он также обратил внимание на высокую себестоимость производства говядины и недостаточное количество крупных производителей: в РФ 195 промышленных предприятий, занимающихся мясным скотоводством, при этом половина поголовья мясного скотоводства в стране разбросана по фермерам. "Благодаря снижению покупательной способности населения и росту производства дешевой свинины и птицы, мы замещаем говядину, по которой мы больше чем на 20% зависим от импортного завоза", — добавил он.

По данным союза, в 2021 году в РФ было произведено 1,66 миллиона тонн говядины. На долю импорта пришлось 310 тысяч тонн, экспортировано было 30 тысяч. В 2020 году объем производства составил 1,633 миллиона тонн, импорта и экспорта — 337 тысяч тонн и 20 тысяч тонн соответственно.

Общее поголовье крупного рогатого скота в РФ на конец 2015 года составляло 18,621 тысячи голов, на конец 2020 года и 2021 года — 18,027 тысячи голов и 17,67 тысячи соответственно, по данным союза. Производство мяса КРС в 2021 году составило 1,64 миллиона тонн, как и в 2020 году, импорт же снизился на 8%, до 310 тысяч тонн, экспорт вырос на 55%, до 31 тысячи тонн.

РФ в основном импортирует говядину — из Уругвая, Бразилии, Парагвая, при этом в большей степени — в качестве сырья. Источником собственной говядины, по словам Костюка, является перспективно растущая молочная отрасль: но стоящая там задача по производству товарного молока "несколько контрастирует с необходимостью сохранять жизнь бычкам". Он также отметил сложности с импортом скота из Европы, даже в отношении оплаченных животных, но со стороны США — никаких проблем в отгрузке в Россию нет.