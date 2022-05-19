МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Белоруссия купил у России "нужное количество" комплексов "Искандер" и С-400, заявил президент Александр Лукашенко. Белоруссия будет продавать более дорогое топливо для грузовиков из ЕС

Глава государства сообщил о договоренности с российским коллегой о поставке вооружений для белорусской армии. Об этом Лукашенко рассказал на встрече с губернатором Нижегородской области России Глебом Никитиным.