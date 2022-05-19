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В Белоруссии заявили о приобретении вооружений у России
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Белоруссия купил у России "нужное количество" комплексов "Искандер" и С-400, заявил президент Александр Лукашенко. Глава государства сообщил о договоренности с российским коллегой... ПРАЙМ, 19.05.2022
экономика, новости, вооружение, россия, белоруссия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Белоруссия купил у России "нужное количество" комплексов "Искандер" и С-400, заявил президент Александр Лукашенко.
Глава государства сообщил о договоренности с российским коллегой о поставке вооружений для белорусской армии. Об этом Лукашенко рассказал на встрече с губернатором Нижегородской области России Глебом Никитиным.