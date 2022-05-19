МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ разрешила корпорации АФК "Система" продолжить обращение ее депозитарных расписок за пределами страны сроком до 13 мая 2023 года, сообщает корпорация. НЛМК разрешили продолжить обращение депозитарных расписок за рубежом

В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения.

"ПАО АФК "Система" сообщает, что Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ удовлетворила ранее поданное заявление Корпорации и разрешила АФК "Система" продолжение обращения ее депозитарных расписок (ISIN US48122U2042, ISIN US48122U1051) за пределами Российской Федерации сроком до 13 мая 2023 года (один год с даты принятия решения)", — говорится в сообщении.

Глобальные депозитарные расписки АФК "Система" торгуются на Лондонской фондовой бирже.