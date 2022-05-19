МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. По данным портала госзакупок, завод "Волгабас" поставит в Санкт-Петербург 35 автобусов особо большого класса на 1,1 миллиарда рублей. Российская туротрасль просит запустить автобусы из аэропорта Сочи в Крым

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие пассажирского автомобильного транспорта провело аукцион на поставку автобусов особо большого класса категории М3, класс 1. Согласно документации, автобус вмещает не менее 150 пассажиров.

Единственным участником тендера стало ООО "Волгабас групп", его заявка была признана соответствующей требованиям, с компанией планируется заключить договор на 1,1 миллиарда рублей. Срок поставки – не позднее 15 ноября текущего года.