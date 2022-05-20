МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. На Западе будут на фоне украинских событий вынуждены подчиниться новой реальности — не той, в которой они живут, а той, которая опережает их мысли и действия, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Пушков оценил последствия отказа ФРГ от российских энергоресурсов

Он обратил внимание, что в западных странах уже предлагают договариваться с Россией именно на тех условиях, которые долгое время предлагала Москва: особый статус и автономия Донбасса или его самоуправление в составе Украины, нейтральная Украина вне НАТО и создание европейской архитектуры безопасности "с учетом озабоченностей России".

"Но ведь именно этого настойчиво и миролюбиво добивалась Москва все эти годы. Ответом со стороны Вашингтона и НАТО, как в целом и всего западного политического и экспертного сообщества, было жесткое "Нет!". Теперь они предлагают вернуться на полгода назад. Но поезд истории уже ушел", — подчеркнул Пушков.

Он указал на то, что ситуация уже кардинально переменилась: действуют "жесточайшие санкции", а Швеция и Финдяндия всё ближе к вступлению в НАТО. "А Украина утратила контроль над частью своей территории. И как это учесть в будущем мирном урегулировании?" — задался сенатор вопросом.

"В поисках выхода из кризиса западные политики и политологи исходят из реальностей вчерашнего, но не сегодняшнего дня. Они сильно опаздывают в своем восприятии хода событий. Примером тому — не только Украина, но и Сирия, и Афганистан", — отметил он.

На Западе убеждают себя, что находятся "на правильной стороне истории", отметил Пушков. "Но нельзя быть на ее правильной стороне, постоянно отставая от нее и запоздало предлагая решения, годные лишь для дня вчерашнего. Надо хотя бы стараться поспевать за историей. А она уже сама решит, кто окажется на ее "правильной стороне", — подчеркнул он.