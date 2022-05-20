МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Кабмин на заседании в четверг одобрил пакет законопроектов о создании единого Социального фонда России, говорится в сообщении правительства. Правительство увеличило размер кредита для льготной и семейной ипотеки

Уточняется, что документы были направлена на рассмотрение в Госдуму.

Идея об объединении Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Соцфонд была выдвинута Минтрудом. Эту идею поддержали представители профсоюзов, работодателей, правительства поддержали. Кроме того, ведомство хочет расширить охват населения социальным страхованием, распространив обязательное социальное страхование на занятых по гражданско-правовым договорам.

Отмечается, что объединение функций ПФР и ФСС сделает получение социальных выплат более быстрым и удобным для граждан.

Власти также будут прорабатывать вопрос, касающийся введения единого тарифа страховых взносов. Предполагается, что взносы будут перечисляться в фонд единым платежом.