МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что запросов Украины на проведение переговоров о поставках зерна не поступал, были только обвинения. Абрамченко заявила о намерении России сохранить покупателей зерна

"Если будет нормальная заявка, о том, что груз зерна нужно вывести, то есть, о чем говорить. Но пока никто так вопрос не ставил", — отметил дипломат.

Полянский также добавил, что Украина не взаимодействует с Россией по вопросам поставок зерна, а только продвигает обвинительные тезисы через западные страны, требуя разблокировать порты.

"Акватория этих портов заминирована самой же Украиной. Более того, в этих портах находятся зарубежные корабли, и Украина игнорирует любые попытки вывести суда. Мы этому не препятствуем, мы к этому призываем", — подчеркнул первый зампостпреда.

Полянский заметил, что тема украинского зерна сильно разогревается в западной прессе. При этом не упоминается тот факт, что не только Украина, но и Россия отдавала значительную часть продовольствия.