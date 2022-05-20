МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Министерство торговли США в пятницу обнародовало документ, в котором говорится об отзыве экспортных привилегий у авиакомпании "Россия" в связи с приписываемыми ей нарушениями экспортных ограничений, введенных санкциями. Washington Post: Запад боится вводить новые санкции против России

Минторг США "издал приказ об отказе "России" в экспортных привилегиях… Данное решение будет оставаться в силе 180 дней и может быть продлено", — заявили в ведомстве.

По словам замминистра торговли США Алана Эстевеса, работа США и партнеров направлена на лишение России возможностей приобретать детали и ресурсы, необходимые ей для продолжения военной агрессии.

"Сегодняшнее решение в отношении компании "Россия" является еще одним убедительным сигналом правительству (президента Владимира) Путина о том, что США сохраняют бдительность и без колебаний применят свои правоохранительные инструменты против российских юридических и физических лиц, которые нарушают закон", — сказано в документе.