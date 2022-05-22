МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Для успешного разворота российской внешнеэкономической деятельности к Азии России необходимо по-новому решать вопросы логистики при развитии торговли, заявил РИА Новости в Бангкоке министр экономического развития РФ Максим Решетников. Вучич надеется на переговоры 24-26 мая с Путиным о поставках газа

Глава минэкономразвития принимает участие во встрече министров торговли стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС), которая проходит в эти дни в столице Таиланда.

"Если мы говорим о развитии торговли, то нам придется решать и вопросы с логистикой", — сказал агентству министр экономразвития РФ.

"Те логистические цепочки, которые сейчас есть, они подходят под торговлю, условно говоря, зерном, торговлю нефтепродуктами. А что касается, например, поставок удобрений, здесь уже более сложная возникает логистика — куда везти, как грузить", — пояснил Решетников.

"Везти через северо-запад нашей страны — крюк получается. Развиваем мы сейчас, например, коридор север — юг с использованием инфраструктуры наших южных соседей. Также есть возможности использования евразийской инфраструктуры, потенциала наших соседей, как транзитных стран", — рассказал он.

По словам министра, в России идет и увеличение мощностей дальневосточных портов.

"Оцениваем, насколько наши порты готовы это все вывозить — вот те вопросы, которые мы сейчас прорабатываем. Нам нужны там новые возможности, в том числе увеличение контейнерных перевалов, потому что, чем более технологична будет продукция, которой мы торгуем — ну, там, пищевая продукция — у нее свои требования, рефрижираторные контейнеры, целая инфраструктура, или автомобильные компоненты, которые тоже требуют того, что называется, "тактовой частоты", — сказал он.

Говоря о логистике в двусторонней торговле с Таиландом, глава Минэкономразвития отметил, что логистические вопросы двум странам необходимо решать совместно.

"Нам потребуется изменение логистики, и тут потребуется совместная работа наших министерств транспорта. Мы сегодня этот вопрос затронули в обсуждении с уважаемым вице-премьером Чурином Лаксанависитом, и будем решать эти вопросы", — сообщил агентству Решетников.