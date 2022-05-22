"Ведомости": платежи будут совершать за объекты, использование которых правообладатели запретили
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. "Ведомости" со ссылкой на источники сообщают, что Россия планирует ввести временный порядок для исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед обладателями прав из недружественных стран.
В материале говорится, что по задумке авторов идеи, юрлицам и физлицам из России, органам власти и другим организациям с лицензионными контрактами с правообладателями из стран, которые ввели антироссийские санкции, нужно будет осуществлять платежи на рублевый счет в уполномоченном банке или банках России.
Данные платежи будут совершать за объекты интеллектуальной собственности, использование которых иностранные правообладатели запретили в стране после начала спецоперации на Украине.
"Таким образом обязательства российскими лицензиатами перед партнерами из недружественных стран будут считаться исполненными", — добавили собеседники газеты.
Такая мера позволит использовать данные объекты через организации по коллективному управлению правами, не нарушая права лицензиара и выплачивая ему вознаграждения, заявили они.
Планируется, что такой порядок расчетов будет действовать, пока не отменят санкции и запреты на использование объектов интеллектуальной собственности. Собеседники издания отметили, что в данный момент готовится соответствующий указ президента.
https://1prime.ru/state_regulation/20220522/836953566.html