МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. "Ведомости" со ссылкой на источники сообщают, что Россия планирует ввести временный порядок для исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед обладателями прав из недружественных стран. Западные санкции создают уникальные возможности для Азии на рынке России

В материале говорится, что по задумке авторов идеи, юрлицам и физлицам из России, органам власти и другим организациям с лицензионными контрактами с правообладателями из стран, которые ввели антироссийские санкции, нужно будет осуществлять платежи на рублевый счет в уполномоченном банке или банках России.

Данные платежи будут совершать за объекты интеллектуальной собственности, использование которых иностранные правообладатели запретили в стране после начала спецоперации на Украине.

"Таким образом обязательства российскими лицензиатами перед партнерами из недружественных стран будут считаться исполненными", — добавили собеседники газеты.

Такая мера позволит использовать данные объекты через организации по коллективному управлению правами, не нарушая права лицензиара и выплачивая ему вознаграждения, заявили они.

Планируется, что такой порядок расчетов будет действовать, пока не отменят санкции и запреты на использование объектов интеллектуальной собственности. Собеседники издания отметили, что в данный момент готовится соответствующий указ президента.