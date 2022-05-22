МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент Украины проголосовал за выход из соглашения с СНГ о совместном аграрном рынке и из соглашения о борьбе с незаконной миграцией. Украина денонсировала соглашение о двойном налогообложении с Россией

Железняк написал в Telegram-канале: "Проголосовали за следующие изменения… Выход из Соглашения с СНГ в борьбе с незаконной миграцией. Выход из соглашения с СНГ о совместном аграрном рынке".