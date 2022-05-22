2022-05-22T16:02:00+03:00
2022-05-22T16:03:13+03:00
2022-05-22T16:02:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220522/836955345.html
На Украине обсудили выход из соглашения с СНГ о совместном аграрном рынке
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент Украины проголосовал за выход из соглашения с СНГ о совместном аграрном рынке и из соглашения о борьбе с незаконной... ПРАЙМ, 22.05.2022
общество , экономика, новости, украина, снг, соглашения
https://cdnn.1prime.ru/images/83463/81/834638162.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83463/81/834638162.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83463/81/834638161.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83463/81/834638161.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83463/81/834638155.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83463/81/834638155.jpg
https://1prime.ru/nalogy/20220522/836955216.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент Украины проголосовал за выход из соглашения с СНГ о совместном аграрном рынке и из соглашения о борьбе с незаконной миграцией.
Железняк написал в Telegram-канале: "Проголосовали за следующие изменения… Выход из Соглашения с СНГ в борьбе с незаконной миграцией. Выход из соглашения с СНГ о совместном аграрном рынке".