МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. По словам министра-делегата при МИД Франции по европейским делам Клемана Бона, процесс вступления Украины в Европейский союз может занять 15 или 20 лет. Эксперт назвал популизмом заявления ЕС об отказе от российского топлива

"Нужно быть честными… Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, год или 2 года, это будет неправдой. Вероятно, это займёт 15 или 20 лет, это очень долгий процесс", — отметил политик.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может длиться десятилетия. Он предложил создать новое "европейское политическое сообщество", которое смогло бы принять Украину в свои ряды.