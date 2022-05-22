МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Австрия заморозила активы россиян в размере 254 миллионов евро на 97 счетах на фоне антироссийских санкций ЕС. Об этом сообщает телеканал ORF со ссылкой на документы ведомства канцлера страны.

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По данным телеканала, поиском российских активов занимается рабочая группа в рамках Управления государственной безопасности и разведки при министерстве внутренних дел совместно с другими ведомствами. В настоящий мимент разрабатывается новая система отчетности, которая облегчит поиски таких активов. Она будет запущена в конца мая.

 