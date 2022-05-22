МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Австрия заморозила активы россиян в размере 254 миллионов евро на 97 счетах на фоне антироссийских санкций ЕС. Об этом сообщает телеканал ORF со ссылкой на документы ведомства канцлера страны. Минифин Украины призвал Японию отдать Киеву замороженные активы России

По данным телеканала, поиском российских активов занимается рабочая группа в рамках Управления государственной безопасности и разведки при министерстве внутренних дел совместно с другими ведомствами. В настоящий мимент разрабатывается новая система отчетности, которая облегчит поиски таких активов. Она будет запущена в конца мая.