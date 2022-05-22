Ян Райт: Великобритания не готова к продовольственному кризису из-за ситуации на Украине
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Великобритания не готова к резкому росту цен и дефициту товаров первой необходимости в связи с ситуацией на Украине. Так считает глава консультативного органа при правительстве Великобритании Ян Райт.
"Великобритания не готова к огромному скачку цен на продовольствие и дефициту товаров первой необходимости, вызванных войной на Украине. Этот кризис хуже энергетического", — цитирует полтика газета Independent.
Из-за блокировки портов на Черном море 25 миллионов тонн зерна невозможно вывезти из Украины, приводится в издании. Эта ситуация не только грозит голодом для наиболее бедных стран, но и будет иметь серьезные последствия для зависимой от импорта продовольствия Великобритании.
Так, пищевое растительное масло, необходимое для приготовления чипсов, готовых к употреблению пищевых продуктов, майонеза, уже поставляется ограниченно, а растущие цены на удобрения и корм для животных бьют по внутреннему производству.
"Я не думаю, что правительство в полной степени понимает последствия этого всего", — отметил Райт.
По словам главы консультативного органа, многие представители продовольственного сектора считают, что эта проблема уже носит срочный характер и нуждается в пристальном внимании со стороны правительства.
https://1prime.ru/state_regulation/20220522/836956042.html