МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Великобритания не готова к резкому росту цен и дефициту товаров первой необходимости в связи с ситуацией на Украине. Так считает глава консультативного органа при правительстве Великобритании Ян Райт. The Economist прогнозирует продовольственную катастрофу

"Великобритания не готова к огромному скачку цен на продовольствие и дефициту товаров первой необходимости, вызванных войной на Украине. Этот кризис хуже энергетического", — цитирует полтика газета Independent.

Из-за блокировки портов на Черном море 25 миллионов тонн зерна невозможно вывезти из Украины, приводится в издании. Эта ситуация не только грозит голодом для наиболее бедных стран, но и будет иметь серьезные последствия для зависимой от импорта продовольствия Великобритании.

Так, пищевое растительное масло, необходимое для приготовления чипсов, готовых к употреблению пищевых продуктов, майонеза, уже поставляется ограниченно, а растущие цены на удобрения и корм для животных бьют по внутреннему производству.

"Я не думаю, что правительство в полной степени понимает последствия этого всего", — отметил Райт.

По словам главы консультативного органа, многие представители продовольственного сектора считают, что эта проблема уже носит срочный характер и нуждается в пристальном внимании со стороны правительства.