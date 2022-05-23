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2022
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Аналитики ждут снижения индекса делового климата IFO в Германии в мае
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. Индекс делового климата в Германии в мае снизится до 91,4 пункта с уровня апреля в 91,8 пункта, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFx. Официальная статистика будет... ПРАЙМ, 23.05.2022
экономика, новости, dailyfx
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в мае снизится до 91,4 пункта с уровня апреля в 91,8 пункта, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFx.
Официальная статистика будет опубликована в релизе исследовательского института IFO в понедельник, 23 мая, в 11.00 мск.
Кроме того, эксперты прогнозируют, что индекс экономических ожиданий уменьшился в мае до 83,5 пункта с 86,7 пункта, индекс текущей экономической ситуации — до 95,8 пункта с апрельских 97,2 пункта.