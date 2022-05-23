МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в мае снизится до 91,4 пункта с уровня апреля в 91,8 пункта, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFx. В Германии призвали рискнуть конфликтом с Эрдоганом из-за НАТО

Официальная статистика будет опубликована в релизе исследовательского института IFO в понедельник, 23 мая, в 11.00 мск.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что индекс экономических ожиданий уменьшился в мае до 83,5 пункта с 86,7 пункта, индекс текущей экономической ситуации — до 95,8 пункта с апрельских 97,2 пункта.