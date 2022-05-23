МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в мае увеличился до 93 пунктов с уровня апреля в 91,8 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. В Германии признали сильную зависимость ряда стран ЕС от российской нефти

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали, напротив, снижение показателя — до 91,4 пункта.

Индекс экономических ожиданий также вырос — до 86,9 пункта с пересмотренного показателя апреля в 86,8 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя до 83,5 пункта.

Индекс текущей экономической ситуации в Германии вырос до 99,5 пункта с пересмотренного показателя прошлого месяца в 97,3 пункта. Аналитики ждали падения до 95,8 пункта.

"Немецкая экономика доказала свою устойчивость перед лицом проблем с инфляцией… и войной на Украине. В настоящее время видимых признаков рецессии нет", — говорится в релизе.