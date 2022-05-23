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https://1prime.ru/state_regulation/20220523/836958863.html
Индекс делового климата IFO в Германии в мае неожиданно вырос
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Индекс делового климата в Германии в мае увеличился до 93 пунктов с уровня апреля в 91,8 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 23.05.2022
экономика, новости, германия, индекс ifo
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в мае увеличился до 93 пунктов с уровня апреля в 91,8 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали, напротив, снижение показателя — до 91,4 пункта.
Индекс экономических ожиданий также вырос — до 86,9 пункта с пересмотренного показателя апреля в 86,8 пункта. Аналитики ожидали снижения показателя до 83,5 пункта.
Индекс текущей экономической ситуации в Германии вырос до 99,5 пункта с пересмотренного показателя прошлого месяца в 97,3 пункта. Аналитики ждали падения до 95,8 пункта.
"Немецкая экономика доказала свою устойчивость перед лицом проблем с инфляцией… и войной на Украине. В настоящее время видимых признаков рецессии нет", — говорится в релизе.