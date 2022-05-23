МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил журналистам, что для решения вопроса поставок зерна на мировые рынки, в том числе украинского, нужно отменить все санкции, направленные против российского экспорта. В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля и макростабильностью

"И когда нам говорят, что эти санкции не затрагивают продовольствие и удобрения, это не так. Есть вопросы, связанные с оплатой этих поставок, есть вопросы, связанные со страховками, с доступом российских судов в европейские и другие порты, а европейских судов в наши порты", — пояснил он.

"Поэтому этот вопрос должен решаться комплексно", — добавил Руденко.

Ранее в МИД России заявили, что РФ не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. Там добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна — не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.